CTD-Spikevax: List of EMA's Embarrasing Redacted Re-Releases of the EMA Transparency Initiative - Update June 26' on Drug Substance, Nonclinical Overview and Written Summaries
Overriding public interest requires full transparency — EMA should clarify how independent validation is to be achieved with these redacted re-releases
New CTD files are now available for the following modules:
Module 2.3.S Drug Substance
Module 2.4 Nonclinical Overview
Module 2.6 Nonclinical Written and Tabulated Summaries
Learn more about the entire background of the EMA Transparency Initiative here.
EMA is posting a subset of re-releases at the Spikevax product website as so-called ‘exceptional transparency measures’ here.
For your convenience, all re-releases concerning Spikevax are provided in this list (for Comirnaty see latest update May 2026 here):
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Independent scientists are urged to examine these re-releases (some of them have already been posted at this substack) to demonstrate the regulators’ negligence, and set out clear scientific arguments why an overriding public interest exists to unredact these documents. Under Regulation (EC) No. 1049/2001, such overriding public interest overrides any claims of commercial confidentiality. Only by invoking this legal standard in front of EMA and the European Court, full disclosure be enforced and independent validation of EMA’s findings and regulatory actions can be made possible.
List of Spikevax CTD Modules
Module 2.3 quality overall summary
(not yet available)
Module 2.3.S Drug Substance
2.3.S Drug Substance — Quality Overall Summary [CX-038839] — Spikevax-m23s-drug-substance-cx-038839
2.3.S Drug Substance — Quality Overall Summary [CX-031302] — Spikevax-m23s-drug-substance-cx031302
2.3.S Drug Substance — Quality Overall Summary [CX-034476] — Spikevax-m23s-drug-substance-ds-cx-034476
2.3.S Drug Substance — MPEG2000-DMG — Spikevax-m23s-drug-substance-mpeg2000dmg
2.3.S Drug Substance — mRNA-1273.045 LNP — Spikevax-m23s-drug-substance-mrna-1273-045lnp
2.3.S Drug Substance — mRNA-1273.251 LNP-B — Spikevax-m23s-drug-substance-mrna-1273-251-lnpb
2.3.S Drug Substance — mRNA-1273.529 LNP-B — Spikevax-m23s-drug-substance-mrna-1273-529-lnp-b
2.3.S Drug Substance — mRNA-1273.815 LNP-B — Spikevax-m23s-drug-substance-mrna-1273-815-lnp-b
2.3.S Drug Substance — mRNA-1273 LNP EU — Spikevax-m23s-drug-substance-mrna-1273-lnpeu
2.3.S Drug Substance — Quality Overall Summary — mRNA-1273.529 LNP — Spikevax-m23s-drug-substance-qos-mrna-1273-529-lnp
2.3.S Drug Substance — Quality Overall Summary — mRNA-1273 LNP ROW — Spikevax-m23s-drug-substance-qos-mrna1273-lnprow
2.3.S Drug Substance — Quality Overall Summary — Specifications — Spikevax-m23s-drug-substance-qos-specifications
2.3.S Drug Substance — Quality Overall Summary — Spikevax-m23s-drug-substance-qos
2.3.S Drug Substance — Quality Overall Summary — Manufacturers — Spikevax-m23s-drug-substance-qosmanufacturers
2.3.S Drug Substance — SM-102 LNP — Spikevax-m23s-drug-substance-sm102lnp
2.3.S Drug Substance — Specifications Update [CX-038839] — Spikevax-m23s-drug-substance-cx-038839-specs-update
Module 2.4 Nonclinical Overview
2.4 Nonclinical Overview — Spikevax-m24-nonclinical-overview
2.4 Addendum to the Nonclinical Overview — BA.4/5 — Spikevax-m24-nonclinical-overview-addendum-a-ba-4-5
2.4 Nonclinical Overview — Biodistribution — Spikevax-m24-nonclinical-overview-biodistribution
2.4 Nonclinical Overview — JN.1 — Spikevax-m24-nonclinical-overview-JN.1
2.4 Nonclinical Overview — LP.8.1 — Spikevax-m24-nonclinical-overview-LP.8.1
2.4 Nonclinical Overview — Omicron — Spikevax-m24-nonclinical-overview-omicron
2.4 Nonclinical Overview — XBB — Spikevax-m24-nonclinical-overview-XBB
Module 2.6 Nonclinical Written and Tabulated Summaries
2.6.1 Introduction — JN.1 — Spikevax-m261-nonclin-sumintroduction-jn-1
2.6.1 Introduction — LP.8.1 — Spikevax-m261-nonclin-sumintroduction-lp81
2.6.1 Introduction — Omicron — Spikevax-m261-nonclin-sumintroduction-omicron
2.6.1 Introduction — XBB — Spikevax-m261-nonclin-sumintroduction-xbb
2.6.2 Pharmacology Written Summary — JN.1 — Spikevax-m262-nonclin-sum-pharmacology-written-summary-jn-1
2.6.2 Pharmacology Written Summary — LP.8.1 — Spikevax-m262-nonclin-sum-pharmacology-written-summary-lp81
2.6.2 Pharmacology Written Summary — Omicron — Spikevax-m262-nonclin-sum-pharmacology-written-summary-omicron
2.6.2 Pharmacology Written Summary — XBB — Spikevax-m262-nonclin-sum-pharmacology-written-summary-xbb
2.6.2 Pharmacology Written Summary — Spikevax-m262-nonclin-sum-pharmacology-written-summary
2.6.3 Pharmacology Tabulated Summary — JN.1 — Spikevax-m263-nonclin-sum-pharmacology-tabulated-summary-jn-1
2.6.3 Pharmacology Tabulated Summary — LP.8.1 — Spikevax-m263-nonclin-sum-pharmacology-tabulated-summary-lp81
2.6.3 Pharmacology Tabulated Summary — Omicron — Spikevax-m263-nonclin-sum-pharmacology-tabulated-summary-omicron
2.6.3 Pharmacology Tabulated Summary — XBB — Spikevax-m263-nonclin-sum-pharmacology-tabulated-summary-xbb
2.6.3 Pharmacology Tabulated Summary — Spikevax-m263-nonclin-sum-pharmacology-tabulated-summary
2.6.4 Pharmacokinetics Written Summary — Omicron — Spikevax-m264-nonclin-sum-pharmacokinetics-written-summary-omicron
2.6.4 Pharmacokinetics Written Summary — Spikevax-m264-nonclin-sum-pharmacokinetics-written-summary
2.6.5 Pharmacokinetics Tabulated Summary — Omicron — Spikevax-m265-nonclin-sum-pharmacokinetics-tabulated-summary-omicron
2.6.5 Pharmacokinetics Tabulated Summary — Spikevax-m265-nonclin-sum-pharmacokinetics-tabulated-summary
2.6.6 Toxicology Written Summary — Omicron — Spikevax-m266-nonclin-sum-toxicology-written-summary-omicron
2.6.6 Toxicology Written Summary — Spikevax-m266-nonclin-sum-toxicology-written-summary
2.6.7 Toxicology Tabulated Summary — Omicron — Spikevax-m267-nonclin-sum-toxicology-tabulated-summary-omicron
2.6.7 Toxicology Tabulated Summary — Spikevax-m267-nonclin-sum-toxicology-tabulated-summary
Module 3.2 Body of Quality Data
3.2.P Drug Product
Spikevax-m32P52-sop-1001
Module 4.2 Study Reports
4.2.2.3 Distribution
4.2.3.2 Repeat-Dose Toxicity (in order by species, by route, by duration; including supportive toxicokinetics evaluations)
4.2.3.3.1 In Vitro
4.2.3.3.2 In Vivo (including supportive toxicokinetics evaluations)
4.2.3.7.2 Immunotoxicity
3.2.S.2.5 Process Validation and/or Evaluation
3.2.S.4.2 Analytical Procedures
m32S42 analytical procedures lonza visp
m32S42 analytical procedures sop 1020
m32S43 validation of analytical procedures lonza_visp
m32S44 batch analyses CX-024414